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"Палія" дверей Офісу президента відправили під домашній арешт

2 квітня, 16:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У суді активіст все заперечував і запевняє, що мирно протестував

Печерський районний суд Києва прийняв рішення щодо чергового активіста, причетного до погромів на Банковій. Олексія Білковського відправили під домашній арешт. Він підозрюється у підпалі дверей Офісу президента.

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Про це повідомляють Грати.

Сторона звинувачення стверджує, що активіст не тільки намагався підпалити двері, але і наніс фарбою на фасад будівлі образливі написи.

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За ці всі дії йому закидають хуліганство із застосуванням зброї та умисне пошкодження майна. Сам Білковський у суді все заперечував і заявляв, що нібито протестував мирно.

Білковський (варто). Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Нагадаємо, 1 квітня організатора протестів Сергія Філімонова помістили під домашній арешт. Його захист домагався відведення судді, проте їх клопотання відхилили раніше в цей день. А нещодавно на передачі "Свобода слова Савіка Шустера" Сергій Філімонов, якого підозрюють в хуліганстві, заявив, що це був перформанс та інсталяція, і назвав акцію "художньою".

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суд активіст домашній арешт двері Офіс президента
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