Поезд "Интерсити" Киев – Запорожье задерживается на три часа: что произошло

В "Укрзализныце" извинились за неудобства. Фото: Ukrzaliznytsia, Facebook
Поезд "Интерсити+" №732 Киев – Запорожье задерживается из-за технической неисправности.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В 16:20 с вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье. Ориентировочное время задержки – три часа.
Также с задержкой отправится и обратный рейс в Киев, время отправления будет дополнительно объявлено по станции Запорожье.
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""Укрзализныця" извиняется за неудобства и призывает внимательно следить за обновлениями на табло вокзала и на официальных каналах перевозчика", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця".
Также напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.
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