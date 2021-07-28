Поезд "Интерсити" Киев – Запорожье задерживается на три часа: что произошло

С задержкой отправится и обратный рейс в Киев, время отправления будет дополнительно объявлено

В "Укрзализныце" извинились за неудобства. Фото: Ukrzaliznytsia, Facebook

Поезд "Интерсити+" №732 Киев – Запорожье задерживается из-за технической неисправности.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В 16:20 с вспомогательным локомотивом поезд отправился из-под Синельникова в Запорожье. Ориентировочное время задержки – три часа.

Также с задержкой отправится и обратный рейс в Киев, время отправления будет дополнительно объявлено по станции Запорожье.

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""Укрзализныця" извиняется за неудобства и призывает внимательно следить за обновлениями на табло вокзала и на официальных каналах перевозчика", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця".

Также напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.

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