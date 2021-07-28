Поїзд "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя затримується на три години: що сталося

Із затримкою відправиться і зворотний рейс до Києва, час відправлення буде додатково оголошено

В "Укрзалізниці" вибачилися за незручності. Фото: Ukrzaliznytsia, Facebook

Поїзд "Інтерсіті +" №732 Київ – Запоріжжя затримується через технічну несправність.

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Про це повідомляє пресслужба " Укрзалізниці".

О 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки – три години.

Також із затримкою відправиться і зворотний рейс до Києва, час відправлення буде додатково оголошено по станції Запоріжжя.

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""Укрзалізниця" перепрошує за незручності та закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу та на офіційних каналах перевізника", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця".

Також нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: