Погибли из-за оккупантов: в Буче 67 украинцев похоронили в братской могиле (видео)

Некоторых людей идентифицировать не удалось

Людей похоронили на территории церкви/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Буче Киевской области похоронили 67 человек в братской могиле. Они погибли из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил директор КНП "Ирпинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левковский.

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67 погибших в результате войны РФ против Украины похоронили на территории городской церкви в Буче.

"Были разные, некоторых даже не идентифицировали", — написал Левковский.

На кадрах видно, что людей хоронят в ряд прямо в черных мешках.

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Оккупанты убивают своих

В Киеве при обстреле телебашни 1 марта погибла 32-летняя россиянка Ася Климова. Об исчезновении Климовой 3 марта сообщил ее брат.

По словам брата, она вышла из дома, направилась в сторону метро "Дорогожичи" (оно находится неподалеку от телебашни) и с тех пор больше не выходила на связь. Одна из знакомых Климовой рассказала, что ее опознали по татуировке.

Климова родилась в Нижегородской области. В Киев она переехала около полугода назад, у нее был временный вид на жительство.

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В последнем видео у себя в Instagram Климова рассказала, что "за все полгода ни разу не столкнулась с какой-то злой реакцией" на то, что она россиянка и везде говорит только по-русски.

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