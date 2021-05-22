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Половину Украины зальет дождями с грозами: прогноз погоды на 23 мая и карта

22 мая, 19:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В воскресенье Киев, запад и север страны окажутся во власти мокрого циклона

Дождь с грозой

Дождь с грозой / Фото: Pixabay

В воскресенье, 23 мая, синоптики прогнозируютдожди на западе и севере Украины, зато на остальной территории будет солнечно и без осадков.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, днем поднимется до +19-22 °C. Будут идти дожди, сопровождаемые грозами. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

В северных областях температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем поднимется до +20-25 °C. Но тоже будет мокро. Ветер южный, 5-10 м/с.

На востоке будет теплее всего. Хотя ночью воздух и остынет до 10-12 градусов, зато днем поднимется до +25-29 °C. Будет сухо и ясно. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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В южных областях температура воздуха будет колебаться в пределах 11-15 градусов тепла, днем поднимется до +25-27 °C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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В центре Украины ночью будет 12-14 "теплых" градусов, которые днем подрастут до +24-28 °C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и столичной области будет тепло, но мокро. Ночью +13-15, а днем 23-25 °C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Украину придет долгожданная жара, и дал прогноз погоды на ближайшие дни.

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