Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Помню взрывы и красное небо": жуткая история о войне школьницы из Донбасса (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 17:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Начало войны шестнадцатилетняя Ангелина помнит в деталях

Живописный восход или закат солнца для многих из нас не красивый пейзаж, а травматический опыт, потому что красное небо напоминает взрывы, и то, как горели родные города и села. Забыть такое невозможно, но облегчить воспоминания можно, если рассказать об этом другим.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

Реклама

Начало войны шестнадцатилетняя Ангелина помнит в деталях.

"Помню взрывы, выстрелы, красное небо. Поначалу ты не понимаешь, что это. Но потом первый день, второй день, когда красное небо не исчезает, ты понимаешь, что это", – говорит ученица мариупольской школы Ангелина Селекенова.

Это события августа четырнадцатого года. Тогда девочка жила в Донецке.

"Что ты девятилетний ребенок можешь с этим поделать? Это очень страшно", – отмечает Ангелина.

"Очень рано она повзрослела. Когда в августе 2014 года просто все дрожало", – говорит мама Ангелины Анна Селекенова.

В результате Ангелина с семьей переехала в Мариуполь. Даже на мирных улицах города забыть пережитое – не удается.

Реклама

"Детское сознание не должно страдать из-за военных действий. Это очень страшно, это оставляет такой отпечаток. Оно остается навсегда с тобой", – рассказала Ангелина Селекенова.

Болезненными воспоминаниями она впервые публично делится благодаря конкурсу эссе Фонда Рината Ахметова. За все время ученики из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей прислали две с половиной тысячи произведений.

"Об этом нужно говорить, а не молчать. Говорить не только у нас в Украине, но и во всем мире, потому что от этих действий очень страдают дети", – говорит учительница мариупольской школы Елена Филатова.

Написать эссе вдохновила учительница. По итогам жюри конкурса Ангелина стала призершей и получила современные гаджеты.

"Она очень хорошо пишет, очень хорошо выражает свои мысли Девочка писала то, что она сама чувствовала", – рассказала Елена Филатова.

Рассказы юных свидетелей вооруженного конфликта будут сохранены, ведь войдут в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Ангелина надеется, что ее историю также услышат миллионы людей – и это приблизит долгожданный мир.

Реклама

"Такие конкурсы должны быть, чтобы другие дети, другие люди, взрослые тоже это понимали и помнили. Ринат Леонидович, я очень благодарна за вашу помощь, за то, что вы заботитесь о населении", – сказала Ангелина Селекенова.

Мирных жителей Донбасса поддерживают с самого начала вооруженного конфликта. Всего за шестнадцать лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить восьми миллионам человек.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Горжусь, что я русская" вырвали из контекста. Мы пообщались с уволившейся из-за скандала учительницей Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве у станции метро Голосеевская вспыхнул масштабный пожар (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Рябчук две недели провел в РФ. В деле о трагической стрельбе в Днепре новый поворот Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

249 770

заболело за неделю в Украине

+15%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.96

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять