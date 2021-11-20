Потеплеет днем, а ночью – мокрый снег: прогноз погоды на 20 ноября (карта)

В Киеве будет дождливо, но снега не будет.

Температура воздуха в столице поднимется до +9...+11 градусов. Коллаж "Сегодня"

В Украине в субботу, 20 ноября, будет температура воздуха днем будет держаться в пределах +6-12 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Подробности

Зато на западе в субботу – без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+11 градусов. Только на Закарпатье ощутимо похолодает, там днем прогнозируют +6...+8.

В северных областях будет облачно, но осадков там не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов. При этом, ночью на Сумщине могут ударить морозы, выпадет мокрый снег.

На Востоке в течение дня будет дождливо. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+10 градусов, а ночью опустится до нуля – там также прогнозируют мокрый снег.

Реклама

В ночь на 20 ноября в Киеве будет дождливо, но снега не будет. Днем – без существенных осадков. Температура воздуха в столице поднимется до +9...+11 градусов.

Снега зимой не ждать?

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

Реклама

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Читайте также