Потеплішає вдень, а вночі – мокрий сніг: прогноз погоди на 20 листопада (мапа)

У Києві буде дощово, але снігу не буде.

Температура повітря у столиці підніметься до +9...+11 градусів. Колаж "Сьогодні"

В Україні в суботу, 20 листопада, температура повітря вдень триматиметься в межах +6-12 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Подробиці

Зате на заході у суботу – без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+11 градусів. Тільки на Закарпатті відчутно похолодає, там вдень прогнозують +6...+8.

У північних областей буде хмарно, але опадів там не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів. При цьому вночі на Сумщині можуть вдарити морози, випаде мокрий сніг.

на Сході упродовж дня буде дощово. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +8...+10 градусів, а вночі опуститься до нуля – там прогнозують мокрий сніг.

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У ніч на 20 листопада Києві буде дощ, але снігу не буде. Вдень без істотних опадів. Температура повітря у столиці підніметься до +9...+11 градусів.

Снігу взимку не чекати?

Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

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Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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