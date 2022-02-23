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Повестки пришли не всем? В Минобороны дали инструкцию для резервистов

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 17:29
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За резервистами согласно закона будет сохраняться рабочее место и среднемесячная зарплата
В Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов / Коллаж "Сегодня"
В Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 23 февраля, в Украине начался призыв оперативного резерва первой очереди. Это солдаты от 18 до 60 лет, которые уже служили раньше и подписали контракт. Призываться резервисты буду на год. Такие меры направлены на оперативное доукомплектование ВСУ и их формирований.

Об этом сообщил сайту "Сегодня" военный комиссар киевского городского терцентра комплектования и соцподдержки полковник Юрий Максымив.

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"Резервисты оперативного резерва проходят медкомиссии", – сказал Максымив, уточнив, что после этого они будут направлены в воинские части.

Какие специальности нужны армии

В Минобороны уточнили, что Генштаб определил, резервисты каких именно специальностей необходимы армии, но озвучить их отказались, ссылаясь на то, что это информация с ограниченным доступом.

"Резервисты оперативного резерва будут проходить службу в тех частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве. Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому призовут его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", – сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что за резервистами согласно закона будет сохраняться рабочее место и среднемесячная зарплата.

Инструкция для резервистов

В Минобороны дали инструкцию для резервистов.

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"Резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП (военкоматы – Авт.) по телефонному звонку или же получив повестку. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренных Законом, не может быть призванным, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы", – сообщили в оборонном ведомстве.

За неявку или игнорирование вызова предусмотрены административная или уголовная ответственности.

Повестки пришли еще не всем

Мы узнали как на деле обстоит ситуация с призывом. Один из резервистов нам сообщил, что его уже оповестили, а второй говорит, что пока еще нет.

"Меня оповестили о том, что есть возможность вступить в тероборону, но я ответил, что хочу подписать контракт с одной из бригад. Я не стал спешить вступать в тероборону. Другими словами, хочу быть в той части, в которой хочу быть и где буду максимально эффективным. Сейчас я оформляю документы для подписания контракта. Но если государство скажет, что я нужен в другом месте, в определенной части, то я пойду туда, где буду нужен", – рассказал нам резервист Виктор Пилипенко.

При этом он уточнил, что на срочной службе служил в ПВО оператором вычисления целей.

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"На войне я был в НГУ, у меня была другая специальность", – говорит Виктор.

Мужчина добавил, что готов быть парамедиком. Еще один резервист первой очереди нам рассказал, что у него есть три военно-учетных специальности.

"Могут призвать по любой из них, но пока что, по состоянию на 14.00 23 февраля мне не звонили. Я отношусь к ОР 1, это значит, что у меня есть опыт службы, я участник боевых действий и у меня хорошее здоровье. К ОР-2 относятся люди ограниченно пригодные к службе из-за здоровья. Ну и ОР-3 – это те, у кого со здоровьем не очень, но все же служить они могут", – говорит резервист.

Сколько резервистов планируют призвать

По словам секретаря СНБО Алексей Данилов, всего в Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов. Большинство из них – люди, уже участвовавшие в военных действиях и имеющие опыт.

Данилов подчеркнул, что украинские военные готовы дать отпор в случае вторжения РФ, однако страна делает все, чтобы этого не произошло.

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