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Повістка прийшла не всім? У Міноборони дали інструкцію для резервістів

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 17:29
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За резервістами відповідно до закону зберігатиметься робоче місце та середньомісячна зарплата
В Україні призовуть на службу 36 тисяч резервістів / Колаж "Сьогодні"
В Україні призовуть на службу 36 тисяч резервістів / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 23 лютого, в Україні розпочався заклик оперативного резерву першої черги. Це солдати від 18 до 60 років, які вже служили раніше та підписали контракт. Призиватися резервісти буду на рік. Такі заходи спрямовані на оперативне доукомплектування ЗСУ та їх формувань.

Про це повідомив сайт "Сьогодні" військовий комісар київського міського терцентру комплектування та соцпідтримки полковник Юрій Максимів.

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"Резервісти оперативного резерву проходять медкомісії", – сказав Максимів, уточнивши, що після цього їх буде направлено до військових частин.

Які спеціальності потрібні армії

У Міноборони уточнили, що Генштаб визначив, що резервісти яких саме спеціальностей необхідні армії, але озвучити їх відмовилися, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом.

"Резервісти оперативного резерву проходитимуть службу в тих частинах і за тією спеціальністю, в яких вони служили раніше і підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві. Наприклад, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому закличуть його до цієї ж частини, на цю ж військово-облікову спеціальність", – повідомили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що за резервістами відповідно до закону зберігатиметься робоче місце та середньомісячна зарплата.

Інструкція для резервістів

Міноборони дали інструкцію для резервістів.

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"Резервісти оперативного резерву повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин або ТЦК та СП (військкомати – Авт.) за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом, не може бути покликаним, йому необхідно особисто надати документи, що підтверджують", – повідомили в оборонному відомстві.

За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Порядок денний прийшов ще не всім

Ми дізналися як насправді ситуація із закликом. Один із резервістів нам повідомив, що його вже сповістили, а другий каже, що поки що нічого не отримував.

"Мене сповістили про те, що є можливість вступити до тероборони, але я відповів, що хочу підписати контракт із однією з бригад. Я не став поспішати вступати до тероборони. Іншими словами, хочу бути в тій частині, де хочу бути і де буду максимально ефективним. Наразі я оформляю документи для підписання контракту. Але якщо держава скаже, що я потрібний в іншому місці, в певній частині, то я піду туди, де потрібний буде", – розповів нам резервіст Віктор Пилипенко.

При цьому він уточнив, що на терміновій службі служив у ППО оператором обчислення цілей.

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"На війні я був у НГУ, у мене була інша спеціальність", – каже Віктор.

Чоловік додав, що ладен бути парамедиком. Ще один резервіст першої черги нам розповів, що має три військово-облікові спеціальності.

"Можуть закликати за будь-якою з них, але поки що станом на 14.00 23 лютого мені не дзвонили. Я належу до ОР 1, це означає, що я маю досвід служби, я учасник бойових дій і маю хороше здоров'я. До ОР-2 належать люди обмежено придатні до служби через здоров'я. Ну і ОР-3 – це ті, у кого зі здоров'ям не дуже, але все ж таки вони можуть служити", – каже резервіст.

Скільки резервістів планують закликати

За словами секретаря РНБО Олексія Данила, всього в Україні призовуть на службу 36 тисяч резервістів.Більшість із них – люди, які вже брали участь у військових діях і мають досвід.

Данилов наголосив, що українські військові готові дати відсіч у разі вторгнення РФ, проте країна робить усе, щоб цього не сталося.

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