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Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2500 новых случаев

10 сентября, 08:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 умерли 44 человека

В Украине, 10 сентября, выявили 2 582 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 145 612 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 украинца (всего – 3 023). Вылечить от COVID-19 удалось 65 877 инфицированных (1 174 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти защищать здоровье граждан и не пренебрегать карантинными ограничениями, даже в стремлении понравиться перед местными выборами.

Напомним, врачи рассказали, как отличить ОРВИ от коронавируса. Самые тяжелые случаи бывают, когда у человека одновременно грипп и COVID-19.

Новости "Сегодня" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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Кроме того, Соединенные Штаты готовятся прививать мир от коронавируса. В стране уже заявили, что вакцину от COVID-19 могут презентовать уже в октябре.

Сколько платят тем, кто испытывает на себе вакцину, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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