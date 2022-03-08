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Прекратите стрелять: российский пилот, которого ВСУ взяли в плен, обратился к своим коллегам (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 11:46
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Для бомбардировки украинских городов авиация оккупанта использует неуправляемые авиационные бомбы
Летчика взяли в плен 5 марта / Коллаж "Сегодня"
Летчика взяли в плен 5 марта / Коллаж "Сегодня"

5 марта украинские военные взяли в плен российского пилота, который был одним из "асов" Путина. Российский военный призвал своих коллег прекратить удары по мирным объектам в Украине.

Видео признания появилось на facebook-странице Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"5 числа выполнял полеты по нанесению ударов в районе населенного пункта Чернигов. При выполнении задания был сбит. Штурман погиб, а меня взяли в плен. После оказали всю необходимую медицинскую помощь, провезли по городу Чернигов, показали объекты, по которым наносятся удары. По мирным объектам", – говорит летчик.

Также российский военный обратился к своим коллегам.

"Я обращаюсь к своим коллегам, которые находятся в Брянской области, чтобы вы прекратили выполнять удары по мирным объектам на территории Украины. Вчера мне показали новости о том, что наносятся удары высокоточным оружием. Обращаюсь к вам, чтобы вы прекратили удары по территории Украины", – добавил летчик.

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Бомбил женщин и детей еще в Сирии

Российский летчик за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с президентом страны Башаром Асадом.

"Для него бомбить гражданские города – не новое дело" , – написали в пресс-службе СБУ.

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Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы": "Есть просто цели с координатами..."

"Теперь у него впереди множество длинных разговоров с сотрудниками СБУ. Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, с войной пришедших на украинскую землю", – добавили в СБУ.

Раньше мы писали:

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