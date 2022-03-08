Припиніть стріляти: російський пілот, якого ЗСУ взяли в полон, звернувся до своїх колег (відео)

Для бомбардування українських міст авіація окупанта використовує некеровані авіаційні бомби

Льотчика взяли в полон 5 березня / Колаж "Сьогодні"

5 березня українські військовівзяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна. Російський військовий закликав своїх колег припинити удари по мирних об'єктах в Україні.

Відео зізнання з'явилося на facebook-сторінці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"5 числа здійснював польоти з завдання ударів у районі населеного пункту Чернігів. При виконанні завдання був збитий. Штурман загинув, а мене взяли в полон. Після надали всю необхідну медичну допомогу, провезли містом Чернігів, показали об'єкти, по яких наносяться удари. По мирних об'єктах", – каже льотчик.

Також російський військовий звернувся до своїх колег.

"Я звертаюся до своїх колег, які перебувають у Брянській області, щоб ви припинили виконувати удари по мирних об'єктах на території України. Вчора мені показали новини про те, що наносяться удари високоточною зброєю. Звертаюся до вас, щоб ви припинили удари по території України" , – додав льотчик.

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Бомбив жінок та дітей ще у Сирії

Російський льотчик за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнціїіз президентом країни Башаром Асадом.

"Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа" , – написали у пресслужбі СБУ.

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Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки та квартали": "Є просто цілі з координатами..."

"Тепер у нього попереду багато довгих розмов зі співробітниками СБУ. Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, які з війною прийшли на українську землю", – додали до СБУ.

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