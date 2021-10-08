Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Препятствие в работе журналистов "Схем" – работнику банка сообщили о подозрении

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 октября, 16:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" брали интервью у руководства одного из банков
Сегодня выдвинули новые подозрения
Сегодня выдвинули новые подозрения / Фото: Коллаж: Сегодня

Работнику охраны банка сообщили о подозрении из-за препятствования работе журналистов программы "Схемы", которые недавно опубликовали свое скандальное расследование. Следствие продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Реклама

"Работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений", – пишут в прокуратуре.

Читайте также:


Кроме того, сообщается о новом подозрение другому должностному лицу банка, которое ранее приобрело статус подозреваемого в данном производстве.

"Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", – добавляют в ведомстве.

Реклама

Что произошло

Напомним, 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения.

Во время записи руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Кроме того, журналистов незаконно удерживали в помещении кабинета, не позволяя его покинуть.

Реклама

Как развивались события

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.
  • 6 октября прокуратура не смогла найти банкиров, чтобы вручить им соответствующее подозрение. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец под офисом Укрэксимбанка, где журналисты устроили акцию.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

78 592

заболело за неделю в Украине

+41%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять