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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Притула назвал девять шагов для ответа Путину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 07:21
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В частности, он считает, что пора наложить санкции на российский капитал, работающий на территории Украины
Притула считает, что Украина должна первой показать пример миру, как реагировать на незаконные действия РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Притула считает, что Украина должна первой показать пример миру, как реагировать на незаконные действия РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский телеведущий, волонтер и политик Сергей Притула заявил, что Украина должна первой показать пример миру, как реагировать на незаконные действия РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Парламент уже в ближайшее время должен принять законопроект о коллаборационизме, денонсировать Договор о безвизовых поездках граждан из РФ, а также перераспределить средства на оборону и безопасность в Госбюджете на этот год. Неотложными являются отмена особого статуса ОРДЛО, запрета деятельности пророссийских партий и организаций, а также прекращение дипломатических связей с РФ", — написал Притула.

Он считает, что пора наложить санкции на российский капитал, работающий на территории Украины.

"За какими бы оффшорами они не скрывались, есть наша финансовая разведка, есть разведка стран-партнеров, которые точно покажут конечных бенефициаров с российским паспортом. И они должны распрощаться со своими бизнесами в Украине", — отметил Притула.

Также отметил, что президент должен внести на рассмотрение Рады указ о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за первые санкции в отношении РФ, однако важно бить по самым болевым точкам: активы российских олигархов должны быть заморожены, а доступ к финансовым рынкам прекращен", — подчеркнул Притула.

Почему Украина мешает Путину?

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, почему президенту Российской Федерации Владимир Путину мешает Украина.

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По его словам, Российская Федерация хочет уничтожить украинскую демократию, потому что она контрастирует с автократией России и Путин этого не хочет.

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