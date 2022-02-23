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Притула назвав дев'ять кроків для відповіді Путіну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 07:21
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Зокрема, він вважає, що настав час накласти санкції на російський капітал, який працює на території України
Притула вважає, що Україна повинна першою показати приклад світу, як реагувати на незаконні дії РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Притула вважає, що Україна повинна першою показати приклад світу, як реагувати на незаконні дії РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Український телеведучий, волонтер та політик Сергій Притула заявив, що Україна повинна першою показати приклад світу, як реагувати на незаконні дії РФ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Парламент вже найближчим часом повинен ухвалити законопроєкт про колабораціонізм, денонсувати Договір про безвізові поїздки громадян з РФ, а також перерозподілити кошти на оборону і безпеку в Держбюджеті на цей рік. Нагальними є скасування особливого статусу ОРДЛО, заборони діяльності проросійських партій та організацій, а також припинення дипломатичних зв’язків з РФ", — написав Притула.

Він вважає, що настав час накласти санкції на російський капітал, який працює на території України.

"За якими б офшорами вони не ховались, є наша фінансова розвідка, є розвідка країн-партнерів, які точно покажуть кінцевих бенефіціарів з російським паспортом. І вони мають розпрощатися зі своїми бізнесами в Україні", — зазначив Притула.

Також зазначив, що президент повинен внести на розгляд Ради указ про введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за перші санкції щодо РФ, однак важливо бити по найболючіших точках: активи російських олігархів мають бути заморожені, а доступ до фінансових ринків припинений", — наголосив Притула.

Чому Україна заважає Путіну?

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів, чому президенту Російської Федерації Володимир Путіну заважає Україна.

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За його словами, Російська Федерація хоче знищити українську демократію, бо вона контрастує з автократією Росії й Путін цього не хоче.

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