"Призрак Киева" получил новый самолет и готов крушить оккупантов (фото)

Пилот, которого называют "Призраком Киева", получил новый самолет. Накануне "Призрака" сбили, однако он выжил.
Об этом сообщает Украина 24.
""Призрак Киева" получил новый самолет! На нем он уже взял "очко" – на его счету сбит 21 вражеский самолет. Все они изрядно поджарились в небе!", – говорится в сообщении.
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"Призрак Киева" получил новый самолет. Фото: Украина 24
Вчера, 1 марта, стало известно, что "Призрак Киева" был сбит.
"К сожалению, это действительно так. Но пилот спасся, вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21 орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!" – написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.
Потери врага
Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля до утра 2 марта:
- личного состава – более 5840 человек
- Танков – до 211
- Боевых бронированных машин – 862
- Артиллерийских систем – 85
- РСЗО – 40
- Средств ПВО – 9
- Самолетов – 30
- Вертолетов – 31
- Автомобильной техники – 355
- Легких скоростных катеров
- Цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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