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"Призрак Киева" получил новый самолет и готов крушить оккупантов (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 марта, 13:43
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На его счету 21 сбитый вражеский самолет
"Призрак Киева" получил новый самолет.
"Призрак Киева" получил новый самолет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пилот, которого называют "Призраком Киева", получил новый самолет. Накануне "Призрака" сбили, однако он выжил.

Об этом сообщает Украина 24.

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""Призрак Киева" получил новый самолет! На нем он уже взял "очко" – на его счету сбит 21 вражеский самолет. Все они изрядно поджарились в небе!", – говорится в сообщении.

"Призрак Киева" получил новый самолет. Фото: Украина 24

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Вчера, 1 марта, стало известно, что "Призрак Киева" был сбит.

"К сожалению, это действительно так. Но пилот спасся, вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21 орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!" – написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Потери врага

Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля до утра 2 марта:

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  • личного состава – более 5840 человек
  • Танков – до 211
  • Боевых бронированных машин – 862
  • Артиллерийских систем – 85
  • РСЗО – 40
  • Средств ПВО – 9
  • Самолетов – 30
  • Вертолетов – 31
  • Автомобильной техники – 355
  • Легких скоростных катеров
  • Цистерн с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Раньше мы писали:

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