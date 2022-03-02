"Привид Києва" отримав новий літак і готовий трощити окупантів (фото)

На його рахунку 21 збитий ворожий літак

"Привид Києва" отримав новий літак. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пілот, якого називають "Привидом Києва", отримав новий літак. Напередодні "Привида" збили, однак він вижив.

Про це повідомляє Україна 24.

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"Привид Києва" отримав новий літак! На ньому він вже взяв "очко" – на його рахунку збитий 21 ворожий літак. Всі вони добряче підсмажилися у небі!", – йдеться в повідомленні.

"Привид Києва" отримав новий літак. Фото: Україна 24

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Вчора, 1 березня, стало відомо, що "Привида Києва" було збито.

"На жаль, це справді так. Але пілот врятувався, повернувся на базу, отримав новий літак і вже на ньому взяв "очко"! 21 орський літун пішов у пекло. Слава Герою! Усім героям!" - написав колишній нардеп Ігор Мосійчук.

Втрати ворога

Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня:

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Особового складу – понад 5840 осіб

Танків – до 211

Бойових броньованих машин – 862

Артилерійських систем – 85

РСЗВ – 40

Засобів ППО – 9

Літаків – 30

Вертольотів – 31

Автомобільної техніки – 355

Легких швидкісних катерів – 2

Цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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