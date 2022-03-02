"Привид Києва" отримав новий літак і готовий трощити окупантів (фото)

Пілот, якого називають "Привидом Києва", отримав новий літак. Напередодні "Привида" збили, однак він вижив.
Про це повідомляє Україна 24.
"Привид Києва" отримав новий літак! На ньому він вже взяв "очко" – на його рахунку збитий 21 ворожий літак. Всі вони добряче підсмажилися у небі!", – йдеться в повідомленні.
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"Привид Києва" отримав новий літак. Фото: Україна 24
Вчора, 1 березня, стало відомо, що "Привида Києва" було збито.
"На жаль, це справді так. Але пілот врятувався, повернувся на базу, отримав новий літак і вже на ньому взяв "очко"! 21 орський літун пішов у пекло. Слава Герою! Усім героям!" - написав колишній нардеп Ігор Мосійчук.
Втрати ворога
Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня:
- Особового складу – понад 5840 осіб
- Танків – до 211
- Бойових броньованих машин – 862
- Артилерійських систем – 85
- РСЗВ – 40
- Засобів ППО – 9
- Літаків – 30
- Вертольотів – 31
- Автомобільної техніки – 355
- Легких швидкісних катерів – 2
- Цистерн з ПММ – 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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