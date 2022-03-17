Призывал к насилию против оккупантов: в России начали шить дело Гордону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона из-за публичных призывов к насилию в отношении российских военных.
Как сообщает пресс-служба СКР, 16 марта на телеканале "Украина 24" Гордон "призывал к насилию в отношении российских властей и военных".
Также отмечается, что Гордон "призывал к использованию ядерного оружия против Российской Федерации".
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"В ходе процессуальной проверки следствие проведет необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств по изложенным фактам. По результатам процессуальной проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявили в СКР.
Как фиксировать военные преступления РФ
В Украине собирают доказательства преступлений оккупанта. Для этого создали сайт "Доказ". Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.
Проект реализован Минцифры совместно с Офисом президента Украины, Министерством юстиции, Офисом генерального прокурора, Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.
Как представить доказательство?
- Перейдите по ссылке на сайт и нажмите кнопку "Подати доказ".
- Оставьте информацию о себе.
- Подробно опишите нарушения.
- Загрузите фото- или видеоподтверждение.
Какие доказательства принимают?
- Военные преступления против украинцев;
- материальный ущерб;
- нарушения прав человека.