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Закликав до насильства проти окупантів: у Росії почали шити справу Гордону

Павло Заяць Павло Заяць
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17 березня, 22:12
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Журналістом зайнявся Слідчий комітет РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив провести перевірку щодо українського журналіста Дмитра Гордона через публічні заклики до насильства щодо російських військових.

Як повідомляє пресслужба СКР, 16 березня на телеканалі "Україна 24" Гордон "закликав до насильства щодо російської влади та військових".

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Також наголошується, що Гордон "закликав до використання ядерної зброї проти Російської Федерації".

"Під час процесуальної перевірки слідство проведе необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин за викладеними фактами. За результатами процесуальної перевірки буде вирішено питання про порушення кримінальної справи", – заявили у СКР.

Як фіксувати військові злочини РФ

В Україні збирають докази злочинів окупанта. Для цього створили сайт "Доказ". Про це повідомили у сервісі державних послуг "Дія" у Telegram.

Проект реалізовано Мінцифри спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції, Офісом генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

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Як подати доказ?

  • Перейдіть за посиланням сайт та натисніть кнопку "Подати доказ".
  • Залишіть інформацію про себе.
  • Докладно напишіть порушення.
  • Завантажте фото- або відеопідтвердження.

Які докази приймають?

  • Військові злочини проти українців;
  • матеріальна шкода;
  • порушення правами людини.

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