Закликав до насильства проти окупантів: у Росії почали шити справу Гордону

Журналістом зайнявся Слідчий комітет РФ

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Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив провести перевірку щодо українського журналіста Дмитра Гордона через публічні заклики до насильства щодо російських військових.

Як повідомляє пресслужба СКР, 16 березня на телеканалі "Україна 24" Гордон "закликав до насильства щодо російської влади та військових".

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Також наголошується, що Гордон "закликав до використання ядерної зброї проти Російської Федерації".

"Під час процесуальної перевірки слідство проведе необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин за викладеними фактами. За результатами процесуальної перевірки буде вирішено питання про порушення кримінальної справи", – заявили у СКР.

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В Україні збирають докази злочинів окупанта. Для цього створили сайт "Доказ". Про це повідомили у сервісі державних послуг "Дія" у Telegram.

Проект реалізовано Мінцифри спільно з Офісом президента України, Міністерством юстиції, Офісом генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

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