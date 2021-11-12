Прогноз погоды в Украине на 12 ноября: где потеплеет (карта)

В пятницу, 12 ноября, в Украине прогнозируют переменную облачность. Однако температура по сравнению с предыдущим днем будет выше.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в стране осадков не предвидится. По всей территории Украины порывы ветра будут 5-10 м/с.
Далее по теме
На западе прогнозируют 6-12 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +6 до +8 градусов.
В северных регионах ожидается 6-10 градусов тепла. На юге — от +9 до +13 градусов.
В Киеве прогнозируют 7-9 градусов выше нуля, без осадков.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.
Читайте также
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.