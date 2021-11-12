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Прогноз погоды в Украине на 12 ноября: где потеплеет (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
12 ноября, 06:00
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Несмотря на потепление, в стране ожидаются порывы ветра до 10 м/с
В течение дня в Украине осадков не прогнозируют/Коллаж: "Сегодня"
В течение дня в Украине осадков не прогнозируют/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 12 ноября, в Украине прогнозируют переменную облачность. Однако температура по сравнению с предыдущим днем будет выше.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в стране осадков не предвидится. По всей территории Украины порывы ветра будут 5-10 м/с.

На западе прогнозируют 6-12 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +6 до +8 градусов.

В северных регионах ожидается 6-10 градусов тепла. На юге — от +9 до +13 градусов.

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В Киеве прогнозируют 7-9 градусов выше нуля, без осадков.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

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