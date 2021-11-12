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СЬОГОДНІ Новини України

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада: де потеплішає (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
12 листопада, 06:00
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Попри потепління, в країні очікуються пориви вітру до 10 м/с
Протягом дня в Україні опадів не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"
Протягом дня в Україні опадів не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 12 листопада, в Україні прогнозують мінливу хмарність. Проте температура у порівнянні з попереднім днем буде вищою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в країні опадів не передбачається. По всій території України пориви вітру будуть 5-10 м/с.

На заході прогнозують 6-12 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +8 градусів.

У північних регіонах очікується 6-10 градусів тепла. На півдні — від +9 до +13 градусів.

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У Києві прогнозують 7-9 градусів вище нулю, без опадів.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.

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