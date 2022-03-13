Провал не только в Украине: Байден заявил о еще одном просчете Путина

Военная агрессия и террор не поможет руководителю РФ усилить свое влияние в геополитике

В США уверены, что замысел Путина провалился / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины, просчитался в своих замыслах внести раздор в страны Запада и НАТО.

Об этом сообщает официальный Twitter американского президента.

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"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, на разделенную Америку. Но ничего из этого он не получил", – говорится в сообщении.

Также Байден отметил, что военная агрессия и террор не поможет руководителю РФ усилить свое влияние в геополитике.

"Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру", – подчеркивает президент США.

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Обстрел Попасной

Российские оккупанты во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы. Они запрещены международными соглашениями.

"Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила", — написал в Facebook заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

Он отметил, что фашисты называли такие боеприпасы Brennende Zwiebel (Пылающий купол). По его словам, сегодня российские оккупанты применяют это оружие по украинским городам, причиняя жителям невероятные страдания.

"Асвободители во всей красе. Скоты. Нелюди", — отметил Белошицкий.

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