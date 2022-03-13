Провал не тільки в Україні: Байден заявив про ще один прорахунок Путіна

Військова агресія та терор не допоможе главі РФ посилити свій вплив у геополітиці

У США впевнені, що задум Путіна провалився / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін, який розпочав повномасштабну війну проти України, прорахувався у своїх задумах внести розбрат у країни Заходу та НАТО.

Про це повідомляє офіційний Twitter американського президента.

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"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, на розділену Америку. Але нічого з цього він не отримав", – йдеться у повідомленні.

Також Байден зазначив, що військова агресія та терор не допоможе главі РФ посилити свій вплив у геополітиці.

"Ми не дозволимо автократам та потенційним імператорам диктувати напрямок світу", – наголошує президент США.

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Обстріл Попасної

Російські окупанти під час бомбардування Попасної у Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони заборонені міжнародними угодами.

"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", – написав у Facebook заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю в українських містах, завдаючи жителям неймовірних страждань.

"Асвабадітєлі у всій красі. Скоти. Нелюди", – зазначив Білошицький.

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