Окупанти обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами (фото, відео)

Такі боєприпаси заборонені міжнародними угодами

Окупанти здійснили черговий злочин проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони є забороненими міжнародними угодами.

Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

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"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірні страждання.

"Асвабадітєлі у всій красі. Скоти. Не люди", — зазначив Білошицький.

Фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси — тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Існує кілька видів подібної зброї та боєприпасів, у тому числі:

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авіабомби;

артилерійські снаряди;

реактивні снаряди (ракети);

мінометні міни;

ручні гранати.

При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування. Димові боєприпаси під дію Конвенції не підпадають.

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