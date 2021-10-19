Прячьте зонтики: какую погоду ждать в Украине 20 октября

Осадков в этот день не предвидится. Ветер прогнозируют юго-западный

Солнечная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 20 октября, в Украине синоптики прогнозируют потепление. Осадков в этот день не предвидится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 20 октября

В среду по Украине осадков не предвидится. Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, однако днем в западных областях местами будет 15-20 м/с.

На западе и крайнем юге температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов тепла, а днем поднимется до 13-18 градусов.

На остальной территории Украины ночью ожидается от 3 тепла до 2 мороза, в Сумской области до 5 мороза, днем 10-15 градусов тепла. В северо-восточной части 7-12 градусов тепла, а в Карпатах ночью около 0, днем 6-11 градусов.

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В Киеве ночью температура воздуха опустится до 1-3 градусов, а днем поднимется до 12-14 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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