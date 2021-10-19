Ховайте парасольки: яку погоду чекати в Україні 20 жовтня

Опадів у цей день не передбачається. Вітер прогнозують південно-західний

Сонячна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 20 жовтня, в Україні синоптики прогнозують потепління. Опадів у цей день не передбачається.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 20 жовтня

У середу по Україні опадів не передбачається. Вітер прогнозують південно-західний, 7-12 м/с, однак вдень у західних областях місцями буде 15-20 м/с.

На заході та крайньому півдні температура повітря вночі опуститься до 1-6 градусів тепла, а вдень підніметься до 13-18 градусів.

На решті території України вночі очікується від 3 тепла до 2 морозу, в Сумській області до 5 морозу, вдень 10-15 градусів тепла. У північно-східній частині 7-12 градусів тепла, а в Карпатах вночі близько 0, вдень 6-11 градусів.

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У Києві вночі температура повітря опуститься до 1-3 градусів, а вдень підніметься до 12-14 градусів тепла. Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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