Пятница без дождей: прогноз погоды на 15 октября

В этот день в Украине столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов тепла

В пятницу в Украине осадков не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 15 октября, в Украине будет переменная облачность, без осадков. В то же время в субботу, 16 октября, в Одессе прогнозируют дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ветер по всей территории страны — 5-10 м/с. На западе ожидается 12-15 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11-15 градусов.

В северных регионах — 11-15 градусов тепла. На юге Украины стоит ожидать +12-17 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться от +12 до +14 градусов.

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Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов — от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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