Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пятница без дождей: прогноз погоды на 15 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
15 октября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день в Украине столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов тепла
В пятницу в Украине осадков не прогнозируют/Коллаж: Сегодня
В пятницу в Украине осадков не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 15 октября, в Украине будет переменная облачность, без осадков. В то же время в субботу, 16 октября, в Одессе прогнозируют дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Ветер по всей территории страны — 5-10 м/с. На западе ожидается 12-15 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11-15 градусов.

В северных регионах — 11-15 градусов тепла. На юге Украины стоит ожидать +12-17 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться от +12 до +14 градусов.

Реклама

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов — от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

Реклама

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

83 270

заболело за неделю в Украине

+6%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять