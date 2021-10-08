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Пятница будет прохладной: прогноз погоды на 8 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
8 октября, 06:00
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Несмотря на прохладную погоду осадков в Украине не прогнозируют
В Украину пришло похолодание/Коллаж: Сегодня
В Украину пришло похолодание/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 8 октября, будет прохладная погода, без осадков. В то же время в Украину идут первые морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Во всех областях ветер будет достигать 12 м/с. На западе прогнозируют 11-17 градусов тепла.

На востоке температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. В северных регионах — 11-14 градусов тепла. На юге температура составит +11-15 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют. Стоит ожидать 11-13 градусов тепла.

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Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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