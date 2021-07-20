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Рада разблокировала судебную реформу

20 июля 2021 15:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь эти законы сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать их на подпись президенту Зеленскому

Рада возобновила деятельность ВККС. Коллаж "Сегодня"

Рада возобновила деятельность ВККС. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшней внеочередной сессии разблокировала пакет законов судебной реформы, отклонив блокирующие проекты постановлений.

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Отметим, что на днях в Раде были зарегистрированы проекты постановлений, которыми предлагалось отклонить принятые ранее законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановлений.

Первым делом депутаты отклонили проект постановления по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей. Этот закон изначально был ветирован президентом, но потом повторно принят уже с предложениями Зеленского.

Также были отклонены проекты постановлений относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, и относительно установления ответственности за неисполнение законных требований этих инспекторов.

Кроме того, депутаты провалили и отмену закона о реформировании "Укроборонпрома".

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Теперь эти законы сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать их на подпись президенту Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп Алексей Устенко отмечал, что работа Рады может быть заблокирована на год из-за огромного количества поправок к налоговому законопроекту №5600.

Смотрите также в сюжете, как Рада на прошлой неделе увольняла Авакова:

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