Рада разблокировала судебную реформу

Теперь эти законы сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать их на подпись президенту Зеленскому

Рада возобновила деятельность ВККС. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшней внеочередной сессии разблокировала пакет законов судебной реформы, отклонив блокирующие проекты постановлений.

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Отметим, что на днях в Раде были зарегистрированы проекты постановлений, которыми предлагалось отклонить принятые ранее законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановлений.

Первым делом депутаты отклонили проект постановления по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей. Этот закон изначально был ветирован президентом, но потом повторно принят уже с предложениями Зеленского.

Также были отклонены проекты постановлений относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП, и относительно установления ответственности за неисполнение законных требований этих инспекторов.

Кроме того, депутаты провалили и отмену закона о реформировании "Укроборонпрома".

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Теперь эти законы сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать их на подпись президенту Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп Алексей Устенко отмечал, что работа Рады может быть заблокирована на год из-за огромного количества поправок к налоговому законопроекту №5600.

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