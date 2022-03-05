Разведка опубликовала имена белорусов, причастных к атаке на Украину

В Минобороны разыскивают преступников

Оккупанты наносили удары по мирному населению Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список личного состава бригадыармейской авиации, которая совершает боевые вылеты из белорусского аэродрома "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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"Эти лица уже могут считать себя "летчиками-залётчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы вполне ответите за каждую слезинку нашего народа! Слава Украине!", — сообщили в разведке.

Список "летчиков-залетчиков" можно просмотреть по ссылке.

Ситуация в Украине 4 марта

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