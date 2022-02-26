Ринат Ахметов направил на помощь Украине 150 млн гривен

Бизнесмен, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов направляет150 миллионов гривен на помощь Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.

"Украина в беде, и каждый из нас делает все, что может, чтобы помочь нашей стране. Я помогал, помогаю и буду помогать народу Украины. Сегодня я отдаю 150 миллионов гривен, из которых 50 миллионов – на медикаменты и 100 миллионов гривен – на помощь столице Украины городу Киеву и киевлянам", — говорится в сообщении.