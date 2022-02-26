Ринат Ахметов направил на помощь Украине 150 млн гривен

Бизнесмен, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов направляет150 миллионов гривен на помощь Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.
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"Украина в беде, и каждый из нас делает все, что может, чтобы помочь нашей стране. Я помогал, помогаю и буду помогать народу Украины. Сегодня я отдаю 150 миллионов гривен, из которых 50 миллионов – на медикаменты и 100 миллионов гривен – на помощь столице Украины городу Киеву и киевлянам", — говорится в сообщении.
Список медикаментов экстренной помощи Фонд Рината Ахметова определяет в координации с Минздравом Украины. Разрабатываются гемоконтейнеры, аптечки и другие медикаменты.
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Для помощи стране Ринат Ахметов объединил ресурсы Благотворительного фонда, ФК "Шахтер" и другие активы SCM.
Ситуация в Украине 26 февраля
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- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
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