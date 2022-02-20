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России никто не верит — Резников "разнес" фейки Кремля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 февраля, 17:09
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Министр обороны рассказал, как ЗСУ противостоят России
Глава Минобороны заявил о провокациях на Донбассе
Глава Минобороны заявил о провокациях на Донбассе / Фото: Reuters, Минобороны Украины, Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Алексей Резников провел ряд встреч в Мюнхене во время ежегодной конференции по безопасности, сообщается на сайте Министерства обороны.

Он рассказал, что все собеседники отметили стойкость вооруженных сил Украины. "Сплоченность наших партнеров, как и высокий уровень готовности нашей армии, является важным превентивным средством, помогающим отвлечь негативные сценарии", — сказал министр.

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В частности, Резников побеседовал с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Швеции Петером Гультквистом, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и представителями других стран, системно поддерживающих Украину.

Резников подчеркнул, что провокации последних дней, которые устраивает Россия, не могут обмануть Украину и Запад.

"Я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно. Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит. Сегодня утром вброшены очередные порции лжи, новые видео о выдуманных событиях. Нагромождение этой чепухи только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это на самом деле столкновение цивилизаций", — сказал он.

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Министр отметил, что в ближайший период Украине следует готовиться сдерживать высокое давление.

"Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Также было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", — отметил Резников.

Провокации на Донбассе

Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.

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18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.

На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.

В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.

20 февраля российские СМИ, которые сейчас работают по четким разнарядкам из Кремля, сообщили о задержании якобы целой группы диверсантов, которые планировали подрывы объектов критической инфраструктуры Донецка.

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