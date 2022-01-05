Какая погода ждет украинцев на Рождество – прогноз от синоптиков (карта)

7 января на Рождество в Украине будет достаточно холодная погода, но без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Детали
На западе синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов. На востоке ожидается максимум 3 градуса тепла.
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В северных регионах температура воздуха будет от -2 до 0 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +1 до +7 градусов.
Осадков в этот день в стране не будет.
Природные катастрофы в Украине
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
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