Яка погода чекає на українців на Різдво – прогноз від синоптиків (карта)

7 січня на Різдво в Україні буде досить холодна погода, але без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Деталі
На заході синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході очікується максимум 3 градуси тепла.
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У північних регіонах температура повітря буде від -2 до 0 градусів. На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +7 градусів.
Цього дня в Україні не буде дощів.
Природні катастрофи в Україні
Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.
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