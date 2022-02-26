С начала войны в Украине от обстрелов российских оккупантов погибли пятеро детей – омбудсмен

Омбудсмен призвала ЮНИСЕФ и Красный Крест обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь

Военное вторжение Российской Федерации в Украину имеет ужасающие последствия для всего населения. Коллаж "Сегодня"

С начала боевых действий от обстрелов оккупанта погибли пятеро детей, еще 33 получили ранения.

Об этом в своем канале в Telegram написала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Военное вторжение Российской Федерации в Украину имеет ужасающие последствия для всего населения. Самой существенной потерей является человеческая жизнь, прежде всего – детская. По оперативным данным, с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибли 5 детей, еще 33 получили ранения", – написала она.

По словам Денисовой, в течение суток из-за обвала автомобилей с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин погиб мальчик ориентировочно 8 лет. Кроме того, в результате обстрела российскими войсками детского сада "Солнышко" в г. Ахтырка от тяжелых ранений умер 1 ребенок.

Также в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет в г. Киеве в крайне тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений доставлен 7-летний мальчик. Ребенок находится в реанимации в критическом состоянии. В то же время во время авиаудара по поселку Сартана в Донецкой области погиб ребенок. Из-за ракетных обстрелов по жилым кварталам поврежден лицей № 144 им. Григория Ващенко в Киеве и школы в Мариуполе.

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Омбудсмен добавила, что в Сумской области авиация врага разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны и ценные вещи, начиненные взрывчаткой. Омбудсмен призвала ЮНИСЕФ и Красный Крест обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного положения.

Как можно помешать врагу прекратить передвижение по территории Украины

Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли . Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья , блокируйте также, не дайте им выйти.

, блокируйте также, не дайте им выйти. Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, зажгите его . Новый вырастет на костях оккупанта.

. Новый вырастет на костях оккупанта. У кого в наличии экскаваторы, окапывайте населенные пункты , чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.

, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас. Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.

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