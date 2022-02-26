Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

З початку війни в Україні від обстрілу російських окупантів загинули п'ятеро дітей – омбудсмен

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 лютого, 19:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Омбудсмен закликала ЮНІСЕФ та Червоний Хрест забезпечити гуманітарну та медичну допомогу
Військове вторгнення Російської Федерації в Україну має жахливі наслідки для всього населення. Колаж "Сьогодні"
Військове вторгнення Російської Федерації в Україну має жахливі наслідки для всього населення. Колаж "Сьогодні"

З початку бойових дій від обстрілів окупанта загинули п'ятеро дітей, ще 33 дістали поранення.

Про це у своєму каналі у Telegram написала Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

Деталі

"Військове вторгнення Російської Федерації в Україну має жахливі наслідки для всього населення. Найістотнішою втратою є людське життя, насамперед – дитяче. За оперативними даними, з початку бойових дій агресора від обстрілу ворога загинули 5 дітей, ще 33 отримали поранення", – написала вона.

За словами Денисової, протягом доби через обвал автомобілів із зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин загинув хлопчик орієнтовно 8 років. Крім того, в результаті обстрілу російськими військами дитячого садка "Сонечко" в м. Охтирка від тяжких поранень померла 1 дитина.

Також до Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у м. Києві у вкрай тяжкому стані через вогнепальні поранення доставлено 7-річного хлопчика. Дитина перебуває у реанімації у критичному стані. Водночас під час авіаудару по селищу Сартана на Донеччині загинула дитина. Через ракетні обстріли по житлових кварталах пошкоджено ліцей № 144 ім. Григорія Ващенка у Києві та школи у Маріуполі.

Реклама

Омбудсмен додала, що на Сумщині авіація ворога розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони та цінні речі, начинені вибухівкою. Омбудсмен закликала ЮНІСЕФ та Червоний Хрест забезпечити гуманітарну та медичну допомогу постраждалим дітям та їхнім сім'ям в умовах воєнного стану.

Як можна завадити ворогові припинити пересування територією України

  • Якщо побачили колону танків, то після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли . Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки.
  • Якщо бачите, що колона зайшла до лісосмуги – валіть дерева , блокуйте також, не дайте їм вийти.
  • Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не шкодуйте ліс, запаліть його . Новий виросте на кістках окупанта.
  • У кого є екскаватори, обкопуйте населені пункти щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.
  • До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково відкрито йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі – по обстановці.
  • Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтеся, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимося – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога .

Раніше ми писали:

  • На путінських окупантів відкрили полювання – оголошено суму нагороди
  • Під Херсоном війська РФ розстріляли швидку, яка везла пораненого
  • Усі чули про мітки, які роблять диверсанти на будинках, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
  • Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великій кількості, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, четвертий день. Вибухи у Харкові та Києві, нові санкції для РФ та Starlink – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти