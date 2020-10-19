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С врачами будут заключать временные контракты для лечения пациентов с COVID-19

19 октября, 10:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Минздрав намерен мобилизовать всех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля

В украинских больницах будут заключать временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает "Сегодня".

По ее словам, Минздрав уже издал соответствующий приказ.

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Таким образом, Минздрав намерен мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля.

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Как отметила Микичак, "по этому механизму каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти на временном контракте с соответствующей зарплатой".

Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки выявили 4766 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек в Украине. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Минздрав коронавирус COVID-19
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