С врачами будут заключать временные контракты для лечения пациентов с COVID-19

В украинских больницах будут заключать временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19.
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает "Сегодня".
По ее словам, Минздрав уже издал соответствующий приказ.
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Таким образом, Минздрав намерен мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля.
Как отметила Микичак, "по этому механизму каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти на временном контракте с соответствующей зарплатой".
Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки выявили 4766 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек в Украине. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.
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