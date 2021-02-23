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Самолет с вакциной уже на подходе к Украине

23 февраля, 09:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Степанов слетал в Индию и лично проконтролировал, чтобы вакцину отправили в Украину

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что самолет с вакциной от коронавируса из Индии прибудет в ближайший час. Об этом он сказал на брифинге.

"В ближайший час мы ожидаем прибытия рейса в аэропорт "Борисполь" с вакциной", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина летит к нам из Индии.

В свою очередь замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказывал, что сейчас Минздрав решает логистические вопросы с Индией и следующие партии вакцины AstraZeneca будут прибывать в Украину каждый 7-10 дней.

А тем временем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Индии удалось договориться о поставке дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax для Украины.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина AstraZeneca

Источник: Сегодня

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