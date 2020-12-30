Назван самый популярный телеканал Украины в 2020 году

То, что другим не под силу, нам с легкостью удается

Самые лучшие, оперативные, рейтинговые. Убедительные лидеры телевещания в 2020 году – новости "Сегодня"! Именно мы показываем самое важное первыми! Именно мы рассказываем то, что не рассказывает больше никто!

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Именно мы ежедневно рисуем дорожную карту в бурных событиях сегодняшнего дня. Мы ежедневно делаем десятки звонков, проезжаем тысячи (а пролетаем десятки тысяч) километров. Пишем официальные запросы, проверяем факты, сидим в засадах, выезжаем с ревизиями. Узнаем, пробиваемся, настаиваем. Все, чтобы вы имели самую полную и правдивую картину мира.

Мы – единственное украинское СМИ, которое участвовало в спасательной миссии по эвакуации украинцев из Уханя – эпицентра пандемии, и сидело в Санжарах на обсервации. Мы были в горячих точках Донбасса, освещали конфликт Армении и Азербайджана с обеих сторон. Выбирали нового президента США.

А Юрий Гула – единственный из украинских журналистов – прошелся по красной дорожке Оскара. Как это было – лучшие моменты "Сегодня" давайте еще раз переживем вместе.

Cюжет разворачивался, как в голливудском фильме. Закрытые аэропорты и границы на замке. В феврале весь мир уходит на самоизоляцию. Впрочем, для нас и это не стало преградой. "Сегодня" всегда там, где требуют зрители. Вместе с медиками мы единственные из украинских журналистов полетели в Ухань, в эпицентр COVID-19, чтобы на Родину вернуть наших соотечественников.

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А дальше с нами произошли Санжары. Спецкора Александра Махова, который ехал в автобусе вместе с делегацией, забросали камнями. И посадили отбывать изоляцию.

И в огонь, и в воду – все ради зрителя. Сегодня на Кавказе. Чтобы показать конфликт Азербайджана и Армении – наши отважные журналисты все снимали по обе стороны.

Новые вершины покорили и мы. И уверенно держим лидерство среди всех телеканалов. Наши съемочные группы в карантин не остановили съемки, а работали ежеминутно, едва ли не на всех континентах.

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От Бельгии – и до Китая. От Италии – до Исландии. География новостей "Сегодня" впечатляет. Мы не пропустили ни одного судебного заседания МН-17 в Нидерландах. С парижанами "Сегодня" отменили карантин. Молдова вместе с нами выбирала президента.

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И выборы в США мы пропустить не могли. Игорь Пупков и Елена Кот впервые отправились за океан вживую показать выборы в США, хотя без казусов там не обошлось.

То, что другим не под силу – нам с легкостью удается. В карантин мы онлайн расстелили красную дорожку. И провели любимый праздник десятков тысяч украинцев – "Вышиванка Day". Но у нас же уже голова идет кругом – не от новостей, а от новой студии "Сегодня". Первая и единственная в Украине в формате 360°. Мы будем поражать, информировать, удивлять и в дальнейшем. Чтобы показать все самое главное. Честно. Первыми. Для вас.

В Новый год масштабных проектов и эксклюзивов – с новой сверхсовременной студией! В конце года мы не просто изменили яркие декорации, а в рекордные сроки возвели исключительное высокотехнологичное пространство, а это сделало нас с вами еще ближе.

Видео: Сегодня

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Уникальная студия 360° – впервые на украинском телевидении! Такого в студийных новостях еще не было – живая камера открывает вам все, что раньше было за кулисами. Теперь мы – как на ладони! А вы смотрите динамичный киноэкшн. Более тысячи единиц сверхсовременной техники и две сотни осветительных приборов. Под ногами – специальное антибликовое покрытие, чтобы не было бликов и теней. Все это доставляли из США, Японии и Европы. Все лучшее – ради вас, наши зрители.

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И прямо сейчас, на ваших глазах, мы устанавливаем рекорд: одновременно 14 ведущих в студии! И это станет возможным именно благодаря уникальной технологии нашей студии. В конце эфира ожидаем представителя Национального Реестра Рекордов Украины и установим этот рекорд вместе!

Видео: Сегодня

Напомним, телеканал "Украина" вошел в ТОП-10 лучших компаний года рейтинг "Власть денег".

А на День Независимости телеканал "Украина" стал лидером телесмотрения.

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