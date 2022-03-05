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Санкции против РФ и поставки вооружения: Кулеба встретился с секретарем США на границе с Польшей

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 22:54
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Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России
Встреча прошла на границе Украины и Польши / Коллаж "Сегодня"
Встреча прошла на границе Украины и Польши / Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на границе Украины и Польши. Государственный секретарь США выразил восторг действиями украинского народа, в частности, президента Зеленского, Вооруженных сил Украины и всех сил обороны нашего государства, в эффективном отпоре российской агрессии.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Темы разговора

Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства.

"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда, на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, предоставлять необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", – заявил Дмитрий Кулеба.

Министр выразил благодарность за беспрецедентные и быстрые шаги США и партнеров в защиту Украины в течение десяти дней российского вторжения, в частности, предоставление оружия: "Мы работаем над тем, чтобы эти шаги продолжались, а давление на Россию продолжало расти. Над тем, чтобы Украина получала все необходимое оружие для защиты".

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Усиление оборонных возможностей Украины

Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в том числе в защите неба от российской авиации и ракет, бомбящих жилые кварталы городов и гражданских людей.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе. Главы дипломатий обсудили способы обеспечения эффективности санкций против России и закрытия любых возможных путей их обхода.

Государственный секретарь подтвердил, что США готовы продолжить оборонную поддержку Украины и рассматривают возможности дополнительного усиления ее оборонных способностей. Он обратил внимание на беспрецедентную глобальную волну поддержки Украины в мире.

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"Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украина не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо. Я согласен с министром Кулебой, что вопрос в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы это было как можно меньше", — подытожил Энтони Блинкен.

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицино и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, состоялся очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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