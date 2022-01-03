Сбросил Ханукию в реку. Жителю Ужгорода вынесли приговор

Суд признал вандала виновным в разжигании национальной вражды и ненависти

Огромную ханукию выловили из реки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ужгороде районный суд вынес приговор местному жителю, который сбросил Ханукию в реку Уж.

Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) в Telegram.

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Что решил суд

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области осудил местного жителя за надругательство над Ханукией по ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Подсудимый полностью признал свою вину.

Ему назначили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.



Осужденного обвинили в разжигании национальной вражды и ненависти.

Что произошло в Ужгороде

5 декабря менору (семиствольный светильник), которую установили к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии в Ужгороде, выловили в реке.

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Это произошло, когда еврейская община праздновала 7-й день Хануки. Незадолго до этого в округе были расклеены антисемитские листовки.

Ханукию нашли в реке. Фото: соцсети

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Что такое менора

Это один из самых древних символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. 8-метровая менора в Ужгороде уже седьмой год устанавливается у синагоги.

Ее установили во время еврейского праздника Ханука у здания областной филармонии, бывшей ортодоксальной синагоги в Ужгороде.

Справка. Ханука – это исторический праздник, во время которого евреи вспоминают чудо освящения Храма после его осквернения захватчиками-греками. В переводе с иврита слово "ханука" означает преданность. Праздник иудеи в этом году начали отмечать вечером 28 ноября. Празднуют Хануку 8 дней.

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