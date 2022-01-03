Сбросил Ханукию в реку. Жителю Ужгорода вынесли приговор

В Ужгороде районный суд вынес приговор местному жителю, который сбросил Ханукию в реку Уж.
Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) в Telegram.
Что решил суд
Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области осудил местного жителя за надругательство над Ханукией по ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Подсудимый полностью признал свою вину.
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Ему назначили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.
Осужденного обвинили в разжигании национальной вражды и ненависти.
Что произошло в Ужгороде
5 декабря менору (семиствольный светильник), которую установили к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии в Ужгороде, выловили в реке.
Это произошло, когда еврейская община праздновала 7-й день Хануки. Незадолго до этого в округе были расклеены антисемитские листовки.
Ханукию нашли в реке. Фото: соцсети
Что такое менора
Это один из самых древних символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. 8-метровая менора в Ужгороде уже седьмой год устанавливается у синагоги.
Ее установили во время еврейского праздника Ханука у здания областной филармонии, бывшей ортодоксальной синагоги в Ужгороде.
Справка. Ханука – это исторический праздник, во время которого евреи вспоминают чудо освящения Храма после его осквернения захватчиками-греками. В переводе с иврита слово "ханука" означает преданность. Праздник иудеи в этом году начали отмечать вечером 28 ноября. Празднуют Хануку 8 дней.
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