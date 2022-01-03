Скинув Ханукію в річку. Мешканцю Ужгорода винесли вирок

Суд визнав вандала винним у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті

Величезну ханукію виловили з річки. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ужгороді районний суд ухвалив вирок місцевому жителю, який скинув Ханукію в річку Уж.

Про це йдеться у повідомленні Об'єднаної єврейської громади України (ОЕОУ) у Telegram.

Реклама

Що вирішив суд

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області засудив місцевого жителя за наругу над Ханукією за ч. 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Підсудний повністю визнав свою провину.

Йому призначили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробувального терміну.



Засудженого звинуватили у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.

Що сталося в Ужгороді

5 грудня менору (семиствольний світильник), яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії в Ужгороді, виловили у річці.

Реклама

Це сталося, коли єврейська громада святкувала 7-й день Ханукі. Незадовго до цього в окрузі було розклеєно антисемітські листівки.

Ханукію знайшли у річці. Фото: соцмережі

Реклама

Що таке менора

Це один із найдавніших символів іудаїзму та єврейських релігійних атрибутів. 8-метрова менора в Ужгороді вже сьомий рік встановлюється синагогою.

Її встановили під час єврейського свята Ханука біля будівлі обласної філармонії, яка була ортодоксальною синагогою в Ужгороді.

Довідка. Ханука – це історичне свято, під час якого євреї згадують чудо освячення Храму після його осквернення загарбниками-греками. У перекладі з івриту слово "ханука" означає відданість. Свято цьогорічного юдеї почали відзначати ввечері 28 листопада. Святкують Хануку 8 днів.

Раніше ми писали: