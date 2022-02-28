СБУ открывает киберфронт — как помочь в борьбе с вражескими сайтами

Служба безопасности призывает стать на помощь украинским киберспециалистам

СБУ призывает бороться с вражескими ресурсами / Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины призывает помогать украинским киберспециалистам взламывать ресурсы оккупантов. Для этого создали специальную функцию в чат-боте. О ней СБУ рассказала в Facebook.

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"Если вы заметили любые уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли), обязательно сообщайте о них чат-боту. Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях", — говорится в сообщении.

Перейти в чат-бот можно по ссылке. Функция передачи данных доступна в разделе чат-бота "Киберфронт".