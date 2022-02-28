СБУ відкриває кіберфронт — як допомогти у боротьбі з ворожими сайтами

Служба безпеки закликає стати на допомогу українським кіберфахівцям

СБУ закликає боротися з ворожими ресурсами / Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України закликає допомагати українським кіберфахівцям зламувати ресурси окупантів. Для цього створили спеціальну функцію у чат-боті. Про неї СБУ розповіла у Facebook.

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"Якщо ви помітили будь-які вразливі точки в кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі), обов'язково повідомляйте про них чат-боту. Це можуть бути вразливості в електронній пошті, веб-сайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Перейти в чат-бот можна за посиланням. Функція передачі даних доступна у розділі чат-бота "Кіберфронт".