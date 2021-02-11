Семья усыновила десять детей, чтобы вернуть их к нормальной жизни

Один ребенок жила в шкафу и едва не погиб, второй – находился в интернате и поверить не мог, что найдет маму и папу. Тяжелые судьбы детей, которые остались одинокими в раннем возрасте – боль для каждого воспитателя детдома семейного типа. Но совместными усилиями им удается преодолеть трудности и найти подход друг к другу.

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Об этом новостям "Сегодня" рассказывает Виктория Чистюхина.

Воспитанники детского дома семейного типа Кузнецовых – все со сложными жизненными историями и многое натерпелись, ведь росли в неблагополучных семьях. И каждое их достижение стоит невероятных усилий. Отец-воспитатель Александр Кузнецов рассказывает, что эти ребята подбирали хлеб и вымачивали в банке из-под кильки. Он уверен, что чем раньше ребенка забирают из тяжелых условий пребывания, тем быстрее он адаптируется к нормальной жизни.

"Когда мы берем детей в семью, тем самым мы выдергиваем их из уголовному будущего. Темная сторона не получит этих детей", – рассказывает Александр Кузнецов.

Миша сейчас момент может разговаривать, но с трудом. До четырех лет он жил в шкафу. Несчастный случай изменил его жизнь: ребенок выпал из окна, но неравнодушные люди помогли. У него были большие проблемы со здоровьем – аденоиды, гипертрофия миндалин и косоглазие. Сейчас мальчику восемь лет. Проблемы со здоровьем семья постепенно преодолевает, но самое главное – он теперь улыбается и знает, что такое родительское тепло.

Однако некоторым детям понадобилось полгода, чтобы начать доверять и понять, кто такая мама.

"Для всех детей мы – папа и мама. Я не преувеличиваю. Можете их спросить. Никто из них не тоскует по тем родителям. Они прекрасно видят, как они жили тогда, и как они живут сейчас", – говорит отец-воспитатель Александр Кузнецов.

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Ценит мгновения, проведенные с родителями, и Даша Бережная. Именно воспитатели поверили в нее и помогли развить таланты. Один из них – гимнастика. Девочка участвует в различных соревнованиях и побеждает. Первую встречу с Александром и Лидией не забудет никогда – обняла их, поцеловала, так все и началось.

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Собственным опытом Кузнецовы делятся на сайте Фонда Рината Ахметова – "Сиротству – Нет!". Александр говорит, что часто там просматривают анкеты детей, которых должны усыновить. Его это мотивирует.

Сейчас в семье Кузнецовых – десять детей. Фонд Рината Ахметова подарил им подарки.

Акции добра уже 20 лет. Только за последние шесть лет в ней приняли участие более 700 тысяч ребят, и каждый раз детские сердца наполняются любовью и теплом.

"То, что делает Фонд, это кирпичик в борьбу со злом. Мы со своей стороны. Ринат Леонидович – со своей стороны. Мы все делаем одно общее дело – это дело крайне важное. Нужное. Социально правильное", – говорит Александр Кузнецов.

Видео: Сегодня

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Напомним, Фонд Рината Ахметова помог 10 тысячам детей обрести семьи.

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