Родина усиновила десятеро дітей, щоб повернути їх до нормального життя

Одна дитина жила у шафі і ледь не загинула, друга – перебувала в інтернаті й повірити не могла, що знайде маму і тата. Тяжкі долі дітей, які лишились самотніми у ранньому віці – біль для кожного вихователя дитбудинку сімейного типу. Але спільними зусиллями їм вдається подолати негаразди й знайти підхід одне до одного.

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Про це новинам "Сьогодні" розповідає Вікторія Чистюхіна.

Вихованці дитячого будинку сімейного типу Кузнецових – усі зі складними життєвими історіями і багато чого натерпілися, адже росли у неблагонадійних сім’ях. І кожне їхнє досягнення коштує неймовірних зусиль. Батько-вихователь Олександр Кузнецов розповідає, що ці діти підбирали хліб і вимочували у банці з-під кільки. Він певен, що раніше дитину забирають з тяжких умов перебування, то швидше вона адаптується до нормального життя.

"Коли ми беремо дітей в сім'ю, цим самим ми висмикуємо їх з кримінального майбутнього. Темна сторона не отримає цих дітей", – розповідає Олександр Кузнецов.

Михайлик зараз може говорити, але насилу. До чотирьох років він жив у шафі. Нещасний випадок змінив йому життя: дитина випала із вікна, та небайдужі допомогли. У нього були великі проблеми зі здоров’ям – аденоїди, гіпертрофія мигдалин і косоокість. Зараз хлопчику вісім років. Проблеми зі здоров’ям родина поступово долає, але найголовніше – він тепер усміхнений та знає, що таке батьківське тепло.

Однак деяким дітям знадобилося пів року, щоб почати довіряти і зрозуміти, хто така мама.

"Для всіх дітей ми – тато і мама. Я не перебільшую. Можете їх запитати. Ніхто з них не сумує за тим батькам. Вони прекрасно бачать, як вони жили тоді, і як вони живуть зараз", – каже батько-вихователь Олександр Кузнецов.

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Цінує миті, проведені з батьками, і Даринка Бережна. Саме вихователі повірили в неї та допомогли розвинути таланти. Один із них – гімнастика. Дівчинка бере участь у різних змаганнях та перемагає. Першу зустріч із Олександром та Лідією не забуде ніколи – обійняла їх, поцілувала, так все і почалося.

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Власним досвідом Кузнецови діляться на сайті Фонду Ріната Ахметова – "Сирітству. Ні!". Олександр каже, що часто там продивляються анкети дітей, яких мають всиновити. Його це мотивує.

Зараз у родині Кузнецових – десятеро дітей. Фонд Ріната Ахметова порадував їх подарунками.

Акції добра вже 20 років. Тільки за останні шість років у ній взяли участь понад 700 тисяч хлопчиків і дівчат, і щоразу дитячі серця наповнюються любов’ю і теплом.

"Те, що робить Фонд, це цеглинка в боротьбу зі злом. Ми зі свого боку. Рінат Леонідович – зі свого боку. Ми все робимо одну спільну справу – це справа вкрай важливе. Потрібне. Соціально правильне", – каже Олександр Кузнецов.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова допоміг 10 тисячам дітлахів отримали сім’ї.

Раніше ми писали, як зважитися на великі зміни, щоб зробити дітей щасливими.

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