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Серьезное обвинение: главный палач "Изоляции" Куликовский – агент СБУ?

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 ноября, 23:50
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Человек, которого в Украине именовали одним из главных "палачей" из "ДНР", был на деле давним агентом СБУ
Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Коллаж "Сегодня".
Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Коллаж "Сегодня".

Задержанный в Киеве один из руководителей донецкой тюрьмы "Изоляция" "Палыч" Денис Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Об этом подтвердил бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Неожиданный поворот в деле Дениса Куликовского, одного из руководителей донецкой тюрьмы "Изоляция", подозреваемого в пытках заключенных.

По словам бывшего узника "Изоляции" Станислава Асеева, Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами. То есть человек, которого в Украине именовали одним из главных "палачей" из "ДНР", был на деле давним агентом СБУ.

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"Палыч" – самый жестокий надзиратель

Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.

Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.

"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных "Радио Свобода".

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