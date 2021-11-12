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Серйозне звинувачення: головний кат "Ізоляції" Куликовський – агент СБУ?

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 листопада, 23:50
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Людина, яку в Україні іменували одним з головних "катів" з "ДНР", була насправді давнім агентом СБУ
Кат в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський. Колаж "Сьогодні".
Кат в'язниці "Ізоляція" Денис Куликовський. Колаж "Сьогодні".

Затриманий у Києві один із керівників донецької в'язниці "Ізоляція" "Палич" Денис Куликовський співпрацював із українськими спецслужбами.

Про це підтвердив колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

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Подробиці

Несподіваний поворот у справі Дениса Куликовського, одного з керівників донецької в'язниці "Ізоляція", підозрюваного у тортурах ув'язнених.

За словами колишнього в'язня "Ізоляції" Станіслава Асєєва, Куликовський співпрацював із українськими спецслужбами. Тобто людина, яку в Україні іменували одним із головних "катів" з "ДНР", була насправді давнім агентом СБУ.

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"Палич" – найжорстокіший наглядач

Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після катувань та ув'язнення.

Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільного миття, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.

"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот ", – цитує оповідання полонених "Радіо Свобода".

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