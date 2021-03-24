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Шпионский скандал на Волыни: КГБ Беларуси вербовал пограничника для контрабанды оружия

24 марта, 21:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Агента иностранной спецслужбы арестовали, ему предъявлены обвинения

Оперативники украинской погранслужбы и контрразведки рассекретили в Волынской области агента белорусской спецслужбы.

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Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Пресс-секретарь управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук рассказала:

"Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь".

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Согласно результатам расследования, агент Комитета государственной безопасности Беларуси должен был собрать информацию, в том числе и личную, об украинских пограничниках и таможенниках на границе с Беларусью и сотрудниках других правоохранительных органов

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Также он собирался организовать канал поставки в Украину оружия и других товаров военного назначения из Российской Федерации. Контрабанду собирались поставлять транзитом через Беларусь (и в дальнейшем – через участок границы на Волыни).

Для этого белорус "завербовал" сотрудника ГПСУ, однако тот сразу сообщил об этом правоохранительным органам. И во время очередного приезда для встречи с пограничником агента белорусского КГБ арестовали.

На данный момент ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 114 УК – шпионажа.

Напомним, ранее в этом году 39-летнего жителя Волынской области обвинили в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и содействии ей в подрывной деятельности на территории Украины.

Кроме того, в прошлом месяце сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ из бывших спецназовцев военной разведки.

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СБУ Беларусь шпионаж шпион кгб волынская область
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